По его словам, Штаты хотят помешать успеху России и помочь Украине стать сильнее.

В США есть двойная цель в Украине: помешать России достичь стратегического успеха в этой войне, а также помочь украинцам "крепко стоять на ногах" в военном, экономическом и демократическом плане.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

"Конечная цель двойная. Во-первых, это, конечно, лишить Россию какого-либо стратегического успеха в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то это будет открытым приглашением для агрессоров везде и всюду. И уже сейчас очень важно отметить, что Россия потерпела неудачу в том, чего она пыталась достичь, потому что ее целью было стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, включить ее в состав России. Это уже не удалось", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что США намерены "максимизировать способность" украинцев вернуть остальную территорию, которую захватила Россия. Речь идет об около 17% территории Украины.

Кроме того, целью США также является обеспечение стабильности в Украине. "Это не рецепт какой-то бессрочной поддержки со стороны всего мира, чтобы Украина продолжала двигаться вперед. Это подведение Украины к тому моменту, когда в военном, экономическом, демократическом плане она сможет крепко стоять на собственных ногах", - добавил он.

Другие заявления Блинкена об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Энтони Блинкен заявлял, что Владимир Путин уже проиграл вторжение, поскольку пытался стереть Украину с карты, но провалился в этом начинании, и выразил уверенность, что Киев выйдет победителем в войне.

Впрочем, главный американский дипломат поддержал заявление G20 относительно Украины, в тексте которого Россию не осуждали за вторжение и развязывание войны.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал в Твиттере комментарии, которые он дал во время своего выступления в Школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса. По его словам, тот миропорядок, который сложился после окончания "холодной войны", можно считать окончательно разрушенным.

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