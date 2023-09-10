В Вашингтоне уверены в победе украинских сил в войне с российскими оккупантами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который недавно приезжал в Украину, заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже проиграл вторжение. Он по-прежнему уверен, что Киев выйдет победителем в войне.

"И причина, по которой я по-прежнему очень уверен в успехе Украины, заключается в том, что они борются за свою страну, за свое будущее и за свою свободу, а россияне – нет. И имейте в виду, Путин уже проиграл в том, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты и ее независимость, подчинить ее России. Это уже провал", - цитирует Блинкена издание The Hill.

При этом он не видит "никаких признаков" того, что Путин хочет участвовать в "значимой дипломатии".

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"Для танго нужны двое, и пока мы не видим признаков того, что Владимир Путин заинтересован в значимой дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы вступят в бой первыми, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она придерживается справедливых и долгосрочных условий, которые отражают суверенитет и территориальную целостность Украины", - указал дипломат.

Отвечая на вопрос об увеличении количества атак украинских беспилотников на территорию Москвы, Блинкен заявил, что США не "поощряют" и не "разрешают" использование оружия за пределами территории Украины, но отметил, что россияне "нападают без разбора" по всей территории Украины.

Визит Блинкена в Украину - последние новости

Госсек США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 сентября. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Позже представитель США объявил о выделении 1 миллиард долларов помощи Украине, из которой 665 миллионов долларов пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

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