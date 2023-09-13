Глава внешнеполитического ведомства Америки считает, что действия его государства резко контрастируют с действиями режимов Владимира Путина и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал в Твиттере комментарии, которые он дал в ходе своего выступления в Школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса.

По его словам, тот миропорядок, который сложился по окончании "холодной войны", можно считать окончательно разрушенным.

"Мы находимся на очередном поворотном моменте истории, пытаясь решить фундаментальный вопрос стратегии, как его определил Нитце: "Как нам добраться оттуда, где мы находимся, туда, где мы хотим быть, не попав по пути в катастрофу". То, что мы переживаем сейчас, - больше, чем просто испытание порядка, сложившегося после "холодной войны". Это его конец. Десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место обострению конкуренции с авторитарными, ревизионистскими державами".

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По его словам, агрессивная война России в Украине продемонстрировала собой самую непосредственную и острую угрозу международному порядку, закрепленному в Уставе ООН, и его основным принципам - суверенитету, территориальной целостности и независимости.

Не забыл Блинкен и про Китай, отметив, что КНР сегодня представляет собой более серьезную долгосрочную задачу, поскольку не только стремится сформировать новый международный порядок, но располагает для этого растущей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью. Также он провел черту между действиями автократических режимов и Штатами:

"Мы находимся в том, что президент Байден называет переломным моментом: одна эпоха заканчивается и начинается новая. Решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее на десятилетия вперед. США в этот решающий период лидируют с позиции силы.

У наших конкурентов принципиально иное видение. Они видят мир, определяемый единственным императивом: сохранением и обогащением режима. Где авторитарные режимы могут свободно контролировать, принуждать и сокрушать свой народ, соседей и всех, кто стоит на пути к этой всепоглощающей цели".

По его словам, контраст между этими двумя подходами не может быть ясней, а ставки в противостоянии - выше, как для мира, так и для американского народа.

Позиция США по войне в Украине

Ранее Блинкен отмечал, что Владимир Путин уже проиграл вторжение, поскольку пытался стереть Украину с карты, но провалился в этом начинании, а также выразил увереннось, что Киев выйдет победителем в войне.

Одновременно с этим, однако, глава МИД США поддержал заявление G20 по Украине, в тексте которого Россия не осуждалась за вторжение и развязывание войны.

В целом Америка остается верна финансовой и военной поддержке Украины на фоне агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией. Так, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в ходе выступления перед однопартийцами подчеркнул, что США должны продолжать кампанию по вооружению Украины для её победы.

Как сообщал телеканал CNN, вскоре американский президент Байден примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS. Как считает украинский дипломат и экс-глава МИД Павел Климкин, это решения станет сродни перерезанию "красной ленточки", преодолением психологического барьера в вопросе поставок оружия.

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