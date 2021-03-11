Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты "намерены усилить поддержку Украины" в области безопасности, экономики и ее усилия по укреплению демократии.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уверяет, что США настроены укрепить поддержку Украины.

Об этом Блинкен сказал на слушаниях комитета Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) по вопросам иностранных дел.

"Мы очень сосредоточены на поддержке Украины и ее демократии, поддержке ее борьбы с коррупцией, и несомненно, поддержке ее усилий, чтобы отразить агрессию России, особенно на востоке Украины, на Донбассе", - отметил Блинкен.

Также госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты отказываются признавать попытку аннексии Крыма Россией.

"Мы решительно выступаем против попытки России аннексировать Крым. Мы выступаем решительно против ее агрессии на Донбассе", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты "намерены усилить поддержку Украины" в области безопасности, экономики и ее усилия по укреплению демократии.

Он напомнил, что Украине приходится иметь дело с российской агрессией извне, но и отвечать на собственные вызовы с внутренней стороны, в том числе на проблему коррупции.

"Мы настроены работать над этими всеми вопросами", - сказал Блинкен.

Энтони Блинкен: что известно о госсекретаре США

Предки Блинкена родом из Украины. Сам же американец вырос в аристократической семье и получил лучшее, по западным канонам, высшее образование.

Блинкен является единомышленником Джо Байдена по ключевой роли США в мировой политике.

Новый госсекретарь США вместе с Администрацией Байдена хотят восстановления американского лидерства, отношений с ключевыми и традиционными союзниками и усиление блоков и альянсов, пишет Европейская правда.

СМИ отмечают, что Блинкен является командным игроком и в то же время не придерживается определенной идеологии. Пресса хвалит соратника Байдена за гибкость взглядов и отсутствие политических амбиций.

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Автор: Виталий Саенко