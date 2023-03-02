Разговор длился менее 10 минут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткую беседу во время встречи дипломатов стран G20.

Как пишет The Washington Post, это был их первый личный разговор с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал журналистам, что разговор длился менее 10 минут. Блинкен сказал Лаврову, что Вашингтон поддерживает мирное урегулирование войны в Украине при сохранении территориальной целостности страны.

"Он подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась на этом основании… но чего не хватает, так это аналогичной решимости со стороны Москвы", - сказал чиновник, отказавшись обсуждать ответ Лаврова.

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По его словам, в Вашингтоне не видят свидетельств того, что Россия изменила свою позицию в отношении войны. "Мы всегда надеемся, что русские отменят свое решение и будут готовы к дипломатическому процессу. Я бы не сказал, что после этой встречи были какие-то ожидания, что что-то изменится в ближайшем будущем", - добавил он.

В ходе беседы Блинкен попытался разубедить Лаврова в том, что поддержка США Украины может ослабеть, повторив, что они будут оказывать военную и экономическую помощь Украине столько, сколько потребуется.

Также госсекретарь призвал Россию отменить свое решение о приостановке сотрудничества по новому договору СНВ и принять предложение США об освобождении гражданина США Пола Уилана.

Отношения США и России

Как известно, Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывают Украине различную помощь.

В России неоднократно заявяли, что Вашингтон якобы на грани "втягивания" в войну из-за поставок оружия, а также обвиняли Штаты в затягивании войны.

Осенью в сети появилась информация о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан вел конфиденциальные переговоры с топ-помощниками Путина. В Белом доме тогда сказали, что любые контакты сосредоточены только на снижении рисков в отношениях между США и Россией, а США придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины".

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу заявил, что война прекратится, если Россия прекратит агрессию, а если Украина прекратит защищаться - это будет концом Украины.

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