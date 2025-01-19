Сегодня был его последний рабочий день в Белом доме.

В воскресенье, 19 января, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел прощальный телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В микроблоге X украинский дипломат сообщил, что поблагодарил американского госсекретаря за решающую роль в переломный момент истории. По его словам, это помогло обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации:

"Мы ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны новой администрации США".

В Госдепе сообщили, что Блинкен поблагодарил главу МИД Украины за личное партнерство в укреплении двусторонних отношений между странами. Они обсудили недавние санкции, которые должны лишить Россию ресурсов для войны, и продолжение работы над созданием условий для безопасной, мирной и процветающей Украины.

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Администрация Байдена покидает Белый дом

Как известно, уже завтра в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он примет присягу вместе с Джей Ди Вэнсом, которого он избрал вице-президентом.

Мероприятие запланировано на 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву). Как сообщили СМИ, Трамп уже прибыл в Вашингтон вместе с женой, дочерью и зятем.

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