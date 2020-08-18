НАТО не представляет угрозы для Беларуси - Столтенберг

В Альянсе заявляют, что не осуществляют военного наращивания сил у белорусских границ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси.

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Как сообщил Столтенберг в микроблоге Twitter, он провел важное обсуждение с президентом Польши Анджеем Дудой по Беларуси.

"Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе. Мы бдительны и готовы защищать всех союзников", - подчеркнул Столтенберг.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

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Перевод: Виталий Саенко