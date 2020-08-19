Лавров напугал Беларусь русофобией Запада и вспомнил об Украине

Лавров убежден, что Западу Беларусь нужна только"исключительно" для освоения геополитического пространства.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена попытками «внешних игроков» использовать ситуацию Беларуси и напугал Минск сторонниками «деструктивной логики: вы или с Россией, или с Европой».

Об этом он заявил в интервью кремлевским пропагандистским телеканалам, цитирует ТАСС.

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Лавров считает, что требование ряда европейских стран провести справедливые выборы президента Беларуси на самом деле «являются правилами, которые наши западные партнеры хотят ввести в повседневную жизнь на нашем континенте и других частях мира».

«Никто не скрывает, что речь идет о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Последний пример, разумеется, это Украина», - заявил Лавров.

Глава МИД РФ вновь повторил, что Западу «Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику« вы или РФ, либо с Европой».

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Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы. Тогда как 19 августа стало известно о приземлении в Минске двух самолетов с российскими пропагандистами - они заменят уволенных местных журналистов, которые поддержали протесты оппозиции.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская