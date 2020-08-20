В Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией

Координационный совет был инициирован лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановской 14 августа.

Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по статье о захвате власти.

Об этом журналистам сообщил генпрокурор Республики Александр Конюк, передает Euroradio.

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«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 УК», - заявил он.

В пресс-службе Координационного совета в комментарии Onliner заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.

Координационный совет был инициирован лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановской 14 августа, чтобы обеспечить мирную передачу власти в стране.

Лукашенко, в свою очередь, отреагировал на идею крайне эмоционально: «Они (оппозиция - УНИАН) нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захватить власть со всеми вытекающими последствиями», - ответил Лукашенко.

19 августа совет избрал президиум, в который вошли, в частности, известные белорусские политики и писатели.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам.

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Автор: Яна Ставская