Не должны позволить войск НАТО: Цепкало рассказал об отношениях Беларуси с РФ после Лукашенко

Оппозиция будет сотрудничать и с западными странами, в частности соседями-членами ЕС и США.

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало считает, что после Лукашенко у Беларуси должны быть «прекрасные отношения со всеми соседями», и, как небольшая страна, она должна придерживаться политики нейтралитета.

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Об этом он сообщил во время пресс-конференции 21 августа в комментарии для российских СМИ.

Он заявил, что преемники Лукашенко «не должны позволить» присутствия войск НАТО на территории страны, чтобы не создавать России угрозу.

«Однако мы также против того, чтобы войска России были на территории Беларуси, чтобы даже потенциально создавать угрозу для Украины. Мы считаем, что нам надо оставить все хорошее, что у нас есть в отношениях с Россие», - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что с Россией у Беларуси «безусловно должны быть прекрасные отношения».

«У нас нет другого пути - Россия наш главный партнер и в сфере политики, и в сфере экономики, социальных отношений. У нас есть прекрасные пакеты сотрудничества. Отсутствие границ - тоже колоссальный плюс, который у нас есть в отношениях с Россией», - пояснил Цепкало.

Однако оппозиция будет сотрудничать и с западными странами, в частности соседями-членами ЕС и США в сфере инвестиций и новых знаний.

«Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать категории «или/или», - подытожил Цепкало.

Ранее оппозиционер был вынужден оправдаться за свои слова о том, что на Донбассе сейчас идет "гражданская война".

Скандальное заявление Цепкало

Цепкало, недавно приехавший в Киев, рассказал о своем отношении к событиям на Донбассе. В принадлежности Донбасса в Украину у него сомнений нет, а в наличии там российских войск Цепкало не уверен.

"Я лично это рассматриваю как гражданскую войну в Украине в самой, где воюют граждане одной и той же страны. И война эта еще не закончилась", - заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Автор: Яна Ставская