Белорусскому оппозиционеру пришлось извиняться за слова о "гражданской войне" на Донбассе (видео)

Цепкало, комментируя свои прежние слова, заявил, что ошибся.

Оппозиционный политик з Беларуси, незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало был вынужден оправдаться за собственные слова о том, что на Донбассе сейчас идет "гражданская война".

Как сообщает "Страна", к Цепкало прямо на улице в Киеве подошла группа мужчин. Один из них сказал, что "быстро находит тех, кто имеет намерения раскачивать ситуацию", напомнив политику слова о "гражданской войне".

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После этого последовал вопрос "Кто воюет с Украиной", на который Цепало ответил, что Россия. В ходе перепалки также прозвучала угроза, что ему "помогут выехать из Украины".

"Ну ошибся, ну извините", - сказал в какой-то момент Цепкало.

Перед прощанием с Цепкало потребовали опровержения своих слов на странице в Facebook, что он и пообещал сделать. Напоследок ему пожали руку.

Скандальное заявление Цепкало

Ранее Цепкало, который недавно приехал в Киев, рассказал о своем отношении к событиям на Донбассе. В принадлежности Донбасса в Украине у него сомнений нет, а в наличии там российских войск Цепкало не уверен.

"Я лично это рассматриваю как гражданскую войну в Украине в самой, где воюют граждане одной и той же страны. И война эта еще не закончилась", - заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Автор: Юрий Годован