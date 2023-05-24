На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и систему Бреттон-Вудс, чтобы они соответствовали "реалиям сегодняшнего мира". Но, на мой взгляд, к этому надо относиться спокойно и не делать сенсацию. Ее нет.

Дело в том, что, во-первых, нынешнюю конструкцию организации реформировать невозможно. Надо либо, так сказать, поставить на этом вопросе точку и больше к нему не возвращаться, либо переосновать саму организацию.

Во-вторых, таких заявлений на самом деле делается множество, это ничего не значит. Антониу Гутерреш в этом плане не оригинал, до него похожие заявления делались, вероятно, лет сорок. Однако от того, что генсек ООН сказал о реформе и до реальной реформы – очень, очень далеко. Россия это прекрасно понимает, поэтому себя так нагло и ведет.

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Поэтому вопрос не в заявлениях, а что можно реально сделать. А реально можно попробовать воспользоваться опытом, который в Организации Объединенных Наций уже был – путем непредоставления полномочий российской делегации.

Россию можно не допустить к работе в органах ООН

Россию не надо выгонять, исключать из ООН (ведь исключают тех, кого принимают, а Россию не принимали), но не допустить к работе в органах ООН можно. Напомню, Южно-Африканскую Республику за ее преступления апартеида не допускали к работе во всей системе органов ООН. То есть речь не только о Совбезе.

Как это можно сделать? Перед заседанием каждой Генассамблеи заседает Комитет по проверке полномочий. Это небольшой орган, состоящий из девяти стран и принимающий решения простым большинством. При этом, ни у кого нет права вето. То есть, если пять стран проголосуют за недопуск к заседанию Генассамблеи ООН российской делегации, этого будет достаточно. Следовательно, можно надеяться, что в случае, если политическое решение по этому вопросу будет принято, то российскую делегацию просто не признают имеющей полномочия участвовать в работе следующей сессии как Генеральной Ассамблеи ООН, так и Совета Безопасности ООН.

На этом этапе, пока мы не можем ничего изменить в юридической плоскости из-за действующей конструкции ООН, это, пожалуй, единственный способ отстранить Россию от участия в работе этой организации. А дальше - посмотрим. В конце концов, Россия не вечна. Уже несколько дней можно наблюдать, как образуется Белгородская народная республика... Так что, может так случиться, что дело России в ООН решится само собой.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины