Бешеная лиса пролезла в дом через дверцу для собаки и укусила американку

Женщина держала лису за шею больше 12 минут до приезда полиции и скорой помощи.

В американском округе Гилфорд в штате Северная Каролина, бешеная лиса напала на лежавшую в кровати женщину.

В ночь на воскресенье, 19 июля, Джули Лофлин лежала в кровати и увидела, что в ее дом через дверцу для собаки вошла лиса, сообщило издание Big Country.

Животное прошло по комнате и оказалось лицом к лицу с хозяйкой дома. Лиса запрыгнула на кровать, укусила американку за ногу и не отпускала до тех пор, пока женщине не удалось вырваться и вызвать экстренные службы.

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Лофлин держала лису за шею больше 12 минут до приезда полиции и скорой помощи. «Я не знаю, что еще можно было сделать. Может быть, бросить в нее подушку или одеяло. Я молилась, чтобы выжить», — сказала она.

В среду, 22 июля, служба контроля за животными подтвердила, что лиса заражена бешенством. Лофлин сделали несколько уколов, в том числе вакцину от бешенства. Американка рада, что ее собака и питомцы соседей не пострадали. С тех пор она не оставляет дверь открытой.

Соседи в округе часто видели лис, которые подходили близко к человеческому жилью.

Как сообщал ранее УНИАН, на Николаевщине с подозрением на бешенство госпитализировали целую семью.

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