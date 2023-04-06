В частности, дипломат недоволен объемом помощи.

В Германии распространяется мнение, будто бы немцы уже сделали чуть ли не слишком много, чтобы помочь Украине.

"Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаждается в Германии", - заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина".

Он пояснил, что раньше едва ли не каждую неделю тема Украины и войны была если не на титульной странице, то составляла мейнстрим в главных немецких журналах - Spiegel, Stern, Focus.

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"А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же самое касается пяти главных политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Вместо того чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию", – отметил замглавы МИД.

По мнению Мельника, такая ситуация выгодна федеральному правительству, поскольку практически сошло на нет общественное давление.

"Безусловно, более 3 миллиардов евро на оружие, которое Германия дала нам за тринадцать с лишним месяцев войны, – это действительно круто, мы благодарны за эту поддержку. Но давайте будем честными: этого явно недостаточно. Мы имеем зазор как в самом Бундесвере, так и в немецкой промышленности, которая, слава Богу, начинает получать зеленый свет", – добавил чиновник.

По данным МИД, на вооружении Бундесвера находилось 328 танков Leopard 2. из них Украине было передано 18 – около 6%. Также Берлин передал 5% запасов своих БМП Marder.

"Кроме того, немецкое войско располагает около 600 бронетранспортеров Fuchs. Это очень эффективная бронированная техника, которую мы сегодня позарез нуждались бы для безопасной перевозки войск на линию фронта, а главное – для подготовки крупного контрнаступления. К сожалению, нам до сих пор не передали ни одного такого БТР", – подчеркнул дипломат.

Кроме того, в Бундесвере есть гусеничная боевая бронированная машина для десантных войск Wiesel. Несмотря на то, что им по 20-30 лет, это очень эффективные образцы оружия.

"Это те вещи, которые немцы могут сделать уже сегодня, одним взмахом пера. Министр Писториус принял решение, быстренько подготовили экипажи, и уже через месяц-полтора эти машины помогут защитить Бахмут и другие украинские города", – сказал Мельник.

Война в Украине - помощь Германии

Недавно стало известно, что Германия планирует в пять раз увеличить объемы военной помощи Украине. Таким образом она превысит 15 миллиардов евро.

Также в Украину прибыли 18 немецких танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством два месяца назад, и БМП Marder.

24 марта Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины. Туда впервые вошли бронированные инженерные машины Dachs.

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