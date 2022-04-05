Один из них носил на пиджаке знак победы в цветах российского флага.

Двое мужчин в возрасте 33 и 41 лет оскорбляли полицию и пытались спровоцировать украинцев на железнодорожном вокзале Берлина, куда ежедневно прибывают тысячи беженцев из Украины.

Об этом сообщает The National.

Отмечают, что мужчины имеют российское происхождение. Один из них носил на пиджаке знак победы в цветах российского флага. Младшего арестовали, он находится под стражей в Баварии, а другого отпустили.

Правоохранители начали уголовное производство.

Добавим, что по данным полиции около 900 человек в воскресенье 3 апреля приняли участие в акции в поддержку русскоязычных в Германии и требовали защиты от дискриминации. Кортеж состоял из 450 автомобилей. Водителя транспортного средства с буквой "Z" в поддержку Кремля задержали.

Эта демонстрация вызвала возмущение посла Украины в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал мэра Берлина и полицию за то, что они позволили "позорное" шествие в "день, когда были выявлены массовые убийства мирного населения в Буче".

Мэр Берлина Франциска Гиффай сказала, что понимает "злость", но настаивает на свободе собраний.

Представитель министерства внутренних дел Германии прокомментировал эту ситуацию так: "Эту войну не следует импортировать в наше общество и не следует вести на спинах украинцев или россиян, которых много в Германии".

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