Грэм утверждает, что он никогда не был так обеспокоен ядерным прорывом Ирана, как сейчас

Сенатор Линдси Грэм заявил, что администрация Байдена-Харрис не спешит поставлять оружие Украине и не решается позволить Киеву оказать максимальное давление на Россию, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Грэм утверждает, что союзники по НАТО хотят, чтобы Киев имел полномочия использовать полученное ими оружие, чтобы президент России Владимир Путин не мог определять политику, пишет The Washington Times.

"Это не только Украина. Весь мир в огне, и отпечатки пальцев Харрис повсюду. Она была последним человеком в комнате в Афганистане", - сказал республиканец из Южной Каролины.

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Он обвинил Белый дом в том, что он привел США к полной катастрофе на мировой арене. Пока Иран был загнан в угол при администрации Трампа, одним из первых шагов президента Байдена, когда он пришел в Белый дом, было возвращение их в нефтяной бизнес, отметил он.

"Когда Трамп ушел, у нас было 300 000 баррелей в день по нефти, но сейчас 1,3 миллиона в день. Они взяли эти деньги, отдали их ХАМАС и Хезболле, и они на грани ядерного оружия", - заявил Грэм.

Сенатор утверждает, что он никогда не был так обеспокоен ядерным прорывом Ирана, как сейчас. Он предупредил, что США, возможно, живут "в долг" в отношении еще одной атаки в стиле 11 сентября.

"Выход из Афганистана подсадил каждого джихадиста на стероиды. У нас сломанная граница, и в нашей стране больше террористов, чем когда-либо, что я могу вспомнить. Если бы у аятоллы, который является религиозным нацистом, было ядерное оружие, он бы его применил", - сказал он.

У Белого дома нет плана по прекращению войны в Украине, который можно было бы считать эффективным, сказал он. Грэм решительно поддерживает переизбрание бывшего президента Дональда Трампа и сказал, что США нужен лидер, который сможет усадить обе стороны за стол переговоров и положить конец войне таким образом, чтобы это не привело к еще одному конфликту там через несколько лет.

"Трамп прав, когда хочет положить конец войне таким образом, чтобы не начать новую войну. Последние, кого я бы послушал о том, как положить конец войне, - это администрация Байдена или команда Обамы", - добавил Грэм.

Сотрудничество Ирана и РФ

Британия и США опасаются, что Россия могла поделиться ядерными секретами с Ираном в обмен на ракеты для использования в войне против Украины. На саммите в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден обсудили угрозу от усиления военного сотрудничества со стороны двух крупнейших противников Запада.

Это произошло через несколько дней после того, как стало известно, что Иран накопил "значительное количество" обогащенного урана для изготовления ядерной бомбы.

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