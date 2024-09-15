Вероятно, сотрудничество Ирана и России сейчас на уровне, невиданном ранее.

Британия и США опасаются, что Россия могла поделиться ядерными секретами с Ираном в обмен на ракеты для использования в войне против Украины.

Как пишет The Telegraph, на саммите в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден обсудили угрозу от усиления военного сотрудничества со стороны двух крупнейших противников Запада.

Это произошло через несколько дней после того, как стало известно, что Иран накопил "значительное количество" обогащенного урана для изготовления ядерной бомбы.

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На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей поездки в Лондон предупредил, что своей деятельностью две страны создают "еще большую опасность" в мире.

"Со своей стороны, Россия делится технологиями, к которым стремится Иран, - это улица с двусторонним движением - включая ядерные вопросы, а также некоторую космическую информацию", - сказал Блинкен.

Хотя Великобритания, Франция и Германия предупреждали, что Тегеран увеличил запасы урана, неясно, есть ли у него возможности для создания ядерного оружия.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ее сотрудничество с Ираном углубилось до уровня, которому ранее не было равных. Их военно-техническое сотрудничество продолжает усиливаться, и Иран стал ключевым фактором воздушной и наземной кампании России в Украине.

Стармер и Байден обсудили угрозу со стороны Ирана, который сейчас поставляет России ракеты малой дальности в обмен на техническую поддержку. Одной из тем разговора была потенциальная поддержка Москвой программы ядерного оружия Тегерана.

Ядерная программа Ирана

Ранее УНИАН писал, что США не хотят, чтобы Европа мешала Ирану в ядерной программе. Соединенные Штаты Америки выступают против попыток Великобритании и Франции осудить Иран на заседании Совета государств-членов Международного агентства по атомной энергии.

Ядерное оружие когда-то было признано неисламским верховным лидером Ирана. Но многое изменилось с 1990-х годов, и хотя аятолла Али Хаменеи все еще возглавляет режим, ядерное оружие уже перестало быть табу.

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