Журналистское сообщество осудило решение властей Беларуси.

Парламент Беларуси принял изменения ко двум законам о СМИ и массовых мероприятиях, предусматривающие запрет на освещение несанкционированных протестов, видеостримы, публикацию опросов и пр.

Об этом пишет Детектор медиа.

Поправки были приняты 21 апреля, сейчас они на рассмотрении Конституционного суда, после чего их собирается подписать Александр Лукашенко.

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Ограничения заключаются, в частности, в блокировании сайтов органами прокуратуры и по упрощенной процедуре – "зеркал" заблокированных сайтов.

Представителям СМИ запретят публиковать результаты опросов граждан на тему политической ситуации в стране, референдумов и выборов. Под запрет попадут стримы с массовых мероприятий.

Самим журналистам не позволят освещать несанкционированные протесты с места событий. Распространение сведений о якобы "ложном политическом, экономическом и социальном положении Беларуси" предлагают считать "экстремизмом".

В ответ журналистское сообщество осудило решение властей Беларуси, отметив, что в таких условиях трудно будет работать не только местным медиа, но и иностранным.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Яна Ставская