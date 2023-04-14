Тренинг навыков проводили Воздушно-космические силы РФ.

Экипажи военно-воздушных сил Беларуси завершили доподготовку по применению тактического ядерного оружия. Как сообщает Министерство обороны РФ, обучение происходило на территории России.

"В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25", - говорится в отчете.

К составу подготовки относились теоретический курс и практические занятия. Обучение проводили опытные российские инструктора.

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"Это позволило как улучшить практические навыки летного состава, так и освоить новые средства применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - передает пресс-служба Минобороны РФ.

Белорусские военные полностью освоили всю надлежащую программу подготовки. Полученные навыки планируется применить для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Москва предоставит Минску доступ к ядерному оружию

Как сообщал УНИАН 25 марта, президент РФ Владимир Путин подтвердил планы относительно размещения на территории Беларуси ядерного оружия. Уже в июле должно завершиться строительство хранилища для ее размещения. Путин подчеркивает, что Россия распространяет ядерное оружие по примеру США.

Российский посол заявил о том, что это оружие территориально расположится у границы со страной НАТО. Все будет выполнено, несмотря "на шум в Европе на США".

4 апреля стало известно, что белорусские военные начали учения на территории России. Они приступили к изучению комплекса "Искандер-М", который может использовать ядерный боезаряд.

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