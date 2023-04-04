По словам министра обороны России, со вчерашнего дня на полигоне в РФ начато обучение беларуских военный.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларуси уже передан комплекс "Искандер-М", который может использовать как обычные, так ядерные ракеты.

По его словам, беларуские расчеты приступили к изучению комплекса 3 апреля на одном из российских полигонов.

Также министр обороны РФ сообщил, что теперь часть беларуских самолетов смогут наносить удары по объектам средствами поражения в ядерном оснащении.

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"Часть белоруских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", — заявил Шойгу.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

25 марта 2023 года Путин подтвердил передачу Беларуси одного ОТРК "Искандер", которые являются потенциальными носителями ядерного оружия. Он заявил, что в июле закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

Позже стало известно, что ядерное оружие в Беларуси разместят возле границы с Польшей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Россия не станет размещать ядерное оружие на территории Беларуси. Путин может пойти на это только с соответствующего разрешения Китая, однако КНР вряд ли даст согласие.

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