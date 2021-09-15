В суде мужчина якобы "признался", что поддался влиянию информации из различных соцсетей и мессенджеров.

Гражданина Беларуси, опубликовавшего в мессенджере Telegram фото Александра Лукашенко в розыске, приговорили к 1,5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

В ходе судебного следствия было установлено, что гражданин С. 20 августа 2020 года у себя дома в городе Ляховичи при помощи телефона разместил в мессенджере Telegram информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением Лукашенко. Под изображением в его адрес он написал "клеветнические измышления и оскорбления".

"Ранее судимый и неработающий С. вину признал и раскаялся. Пояснил, что поддался влиянию информации из различных соцсетей и мессенджеров. Сам не считал размещенную им информацию достоверной", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.367 и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Беларуси. В качестве наказания С. назначено лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Читайте такжеВ Беларуси вынесли жесткий приговор оппозиционерке Марии КолесниковойНапомним, в Беларуси судят 22-летнего рэпера Евгения Петрова за песню об Александре Лукашенко, которую власти назвали "оскорбительной".

В августе 2020 года, в разгар массовых протестов в Беларуси, музыкант написал трек под названием "Лукашенко, уходи".

"Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров", – отметил рэпер.

Несмотря на то, что силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной, он не считает таковым свое творчество. Обвинения при этом называет политическими.

Дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.

Автор: Денис Прядко