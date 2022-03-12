В Республике Беларусь заверяют, что это не является частью подготовки к вступлению в войну против Украины на стороне РФ.

В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси в своем Телеграмм-канале.

В Республике Беларусь заверяют, что это не является частью подготовки к вступлению в войну против Украины на стороне РФ.

Как рассказал первый замминистра обороны РБ генерал-майор Виктор Гулевич, на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп. Утверждается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороны на дорожных направлениях.

"В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами", - говорится в сообщении.

"Перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - уверяет Гулевич.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупреждали, что белорусские войска могут атаковать Украину на стороне РФ 11 марта в 21:00.