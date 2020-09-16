Россия неоднократно выражала поддержку Лукашенко.

Минск на переговоры прилетела военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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По официальной информации, страны будут обсуждать вопросы двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России.

Поддержка Путиным Лукашенко: что известно на сегодня

14 сентября в Москве состоялась встреча Лукашенко и Путина, чтобы «расставить все точки над «і». Событию предшествовал разговор белорусского главы с премьером РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

Во время разговора с российским премьером, 3 сентября, Лукашенко, в частности, заявил о якобы фальсификации отравление Навального, снова вспомнил Украину и пригрозил соседним странам армией.

Запад опасается возможного вмешательства России в дела Беларуси. Новые предостережения ЕС высказал после заявления Путина о формировании резерва силовиков по просьбе Лукашенко для разгона протестующих.

В США же ответили, что накажут РФ в случае военного вторжения в Беларусь.

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Автор: Яна Ставская