Людей задерживали в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно.

В Беларуси милиция и ОМОН задержали более 250 участников акций против инаугурации Александра Лукашенко, прошедшей в закрытом режиме 23 сентября.

Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".

Так, людей задерживали в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно. Некоторых позже отпустили.

Ряд СМИ сообщили о применении силовиками перцового газа и выстрелах в воздух. В МВД Беларуси отрицают применение газа и оружия. Задержания продолжаются.

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Среди задержанных оказалась журналистка белорусского портала TUT.By Елена Толкачева. По данным "Весны", ее уже отпустили.

В общей сложности на улицы белорусской столицы в среду вышли примерно 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко.

В Минске мужчина убегал от силовиков. Ему удалось сесть в машину такси, которая увезла его и не дала задержать.

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные происходят в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акций и задержания.

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Автор: Олег Давыгора