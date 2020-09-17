В Беларуси с начала протестов открыли 43 уголовных дела об угрозах, а также оскорбления в отношении сотрудников милиции.
Об этом сообщает МВД Беларуси.
Всего проводится 143 доследственные проверки, к административной ответственности привлекли 36 граждан.
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Авторами и источником угроз, оскорблений и клеветы преимущественно являются лица, имеющие уголовное прошлое, которые ведут асоциальный образ жизни, склонны к совершению различных правонарушений, - говорится в сообщении.
Силовики насчитали 210 фактов угроз, оскорблений, повреждений и уничтожений имущества, распространение клеветы в отношении депутатов Палаты представителей, членов избиркомов, судей, сотрудников Следственного комитета, государственных органов и других учреждений.
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