Он отвергает обвинения.

Во Франции начали расследование против французского писателя Фредерика Бегбедера, его обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным журналистов, заявление на мужчину написали в конце июля. Женщина говорит, что провела ночь с писателем летом прошлого года. У них якобы был половой акт по обоюдному согласию, за которым последовал второй акт, который произошел, когда она спала, и на который она не давала своего согласия.

Сегодня утром Бегбедера взяли под стражу, было начато предварительное расследование по статье "изнасилование". Впоследствии писателя освободили, в прокуратуре заявили, что он "пользуется презумпцией невиновности" и оспаривает выдвинутые против него обвинения.

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Что известно о Фредерике Бегбедере:

Бегбедер известен во Франции как писатель, публицист, литературный критик, редактор, сценарист, актер и режиссер.

В 2016 году он посетил украинский Форум издателей во Львове, где представил свои четыре книги в украинском переводе - "99 франків", "Уна і Селінджер", "Кохання живе три роки" та "Бесіди нащадка епохи".

В начале полномасштабной войны писатель поддержал Украину и призвал россиян сопротивляться своему правительству.

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