Глава США напомнил, что в Украине в честь ПЗРК назвали нескольких детей.

Президент США Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в Алабаме. Сейчас предприятие обеспечивает украинских военных переносными зенитно-ракетными комплексами Javelin.

Об этом сообщает Посольство США в Киеве.

Американский лидер проследил за производством ПЗРК.

"Сегодня я посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, который производит ПТРК Javelin, которые мы отправляем в Украину. Оружие, созданное здесь, теперь в руках украинских героев, и это имеет значение. Это то, чем мы все можем гордиться", - сказал Байден.

Кроме того, глава США также напомнил, что в Украине благодаря работе ВСУ появились новые имена для детей.

"Во время войны в Украине появились новые имена — Джавелин и Джавелина. И это не шутка", - сказал Байден.

Что предшествовало

В Винницкой области и в Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена в честь переносных противотанковых ракетных комплексов из США. Мальчика родители назвали Ян Джевелин, а девочку - Джавелиной.

Для некоторых при выборе имени для своих малышей решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже третий месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства, сообщал Минюст.

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