Президент США после инцидента позвонил обиженному журналисту.

Президент США Джо Байден оконфузился из-за включенного микрофона. Он назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси "тупым сукиным сыном".

Соответствующее видео обнародовали в Twitter.

Отмечается, что инцидент случился в понедельник, 24 января, перед встречей Байдена с экономическими советниками.

Глава Белого дома сказал вступительное слово, после чего журналистов попросили выйти, но они начали выкрикивать вопросы. По словам Байдена, вопросы касались ситуации вокруг РФ и Украины, а не снижения цен в стране, что и было темой встречи с экономическими советниками.

"Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах (в Конгресс, которые должны пройти в конце этого года - ред.)?" – спросил Питер Дуси.

Читайте такжеПрезидентом ПАСЕ избрали пророссийского политикаИменно этот вопрос и стал камнем решающим.

"Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", - сказал Байден сам себе, но микрофон был еще включен, а поэтому его услышали все.

Позже стало известно, что Байден позвонил журналисту и попросил его не обижаться. Дуси в свою очередь пообещал и дальше задавать неудобные вопросы.

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден вернулся в Белый дом после новогодних праздников, проведенных в штате Дэлавэр. На авиабазе Эндрюс бушевала метель. В результате американскому президенту пришлось еще около получаса находиться в самолете. Байден смог выйти из самолета после того, как посадочную полосу расчистили от снега.

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