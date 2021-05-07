Глава Белого дома уточнил, что пока остаются несогласованными место и дата его встречи.

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему удасться провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным этим летом.

Читайте такжеPolitico назвало возможные города для встречи Байдена и ПутинаПри этом глава Белого дома уточнил, что пока остаются несогласованными место и дата его встречи с российским президентом.

«Сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим»,— добавил он. На вопрос журналистов, состоится ли встреча в июне, он ответил: «Я уверен, что мы сможем сделать это».

Он отметил, что недавние стягивание российских войск к границе Украины не влияет на его планы встретиться с Путиным в ближайшее время. «Это не влияет на мое желание встретиться один на один (с Владимиром Путиным.- ред.), и мы видим, что раньше войск на границе было больше и он отводит их... их значительно меньше, чем месяц назад», - сказал Байден на пресс-конференции, передает "Голос Америки".

Ранее Вашингтон обвинил Москву в наращивании военного присутствия на южных границах и эскалации ситуации на Донбассе. По оценкам США, в середине апреля на границе с Украиной и в оккупированном Крыму было дислоцировано более 100 тыс. российских военных.

Вероятная встреча Байдена и Путина

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.

Точных дат не называлось. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну. Власти Австрии предложили провести встречу в Вене.

Кремль заявил, что официального ответа о встрече не было, и Москва изучает предложение.

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Автор: Ирина Погорелая