В Белом доме не знают, когда точно состоится встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, пишет НВ.

В администрации Байдена пообещали сообщить подробности предстоящей встречи, как только о них станет известно.

Псаки уточнила, что пока не будет подтверждена встреча Байдена и Путина, то ожидать четкой информации по повестке саммита не стоит.

Встреча Путина и Байдена: что говорят

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состояться в одной из европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.

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Автор: Олег Давыгора