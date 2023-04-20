Байден поручил спецслужбам расследовать происхождение коронавируса в 2021 году.

Президент США Джо Байден подписал закон, который обязывает рассекречивать данные, связанные с происхождением коронавируса.

Как сообщили в Белом доме, Байден разделяет намерение Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19, передает Голос Америки.

"Реализуя этот закон, моя администрация рассекретит и передаст как можно больше этой информации...", - говорится в заявлении Байдена.

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Происхождение коронавируса

Байден поручил спецслужбам расследовать происхождение коронавируса в 2021 году, добавив, что работа продолжается. Ранее представители власти в США заявляли, что происхождении пандемии, возможно, никогда не будет установлено. На что власти Китая ответили, что утверждения о том, что утечка из лаборатории вызвала пандемию коронавируса, "не заслуживают доверия".

В феврале в ВОЗ признали, что расследование происхождения COVID-19 зашло в тупик и призвали Китай поделиться данными о болезни, особенно касательно начальных стадий ее распространения.

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