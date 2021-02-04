Ожидается, что Джо Байден подчеркнет важность активизации отношений страны с союзниками США.

Президент США Джо Байден в четверг объявит о замораживании передислокации американских войск из Германии, которое планировал его предшественник.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"Сегодня он объявит, что министр обороны Ллойд Остин возглавит глобальный обзор позиций американских сил. И во время этого осмотра будет заморожено передислокацию войск из Германии", - сказал Салливан.

Заявление Салливана прозвучала, когда Байден готовится посетить Государственный департамент и произнести первую внешнеполитическую речь в должности.

Ожидается, что он подчеркнет важность активизации отношений страны с союзниками США.

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"Все, что мы делаем в нашей внешней политике и национальной безопасности, будет измеряться базовой метрикой: это улучшит жизнь и безопасность", - сказал Салливан.

План Трампа по сокращению контингента войск США в Германии

Бывший президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении сократить численность американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательства" по финансированию НАТО, пояснил тогда Трамп. Сейчас в Германии размещены около 35 тысяч солдат и офицеров Соединенных Штатов Америки. Таким образом, США выведут из ФРГ даже больше войск, чем планировалось изначально.

В частности, Трамп объявил о планах вывести около 12000 американских военных из Германии на фоне затянувшегося спора с Берлином относительно расходов на оборону.

В настоящее время США имеют около 34500 военнослужащих, дислоцированных в Германии.

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Автор: УНИАН