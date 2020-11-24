Министерство получило уведомление, что в соответствии с законом о передаче президентской власти глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена ресурсы и услуги.

Минобороны США получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Джо Байдена. Ведомство готово оказывать необходимую поддержку.

Читайте такжеИнаугурация Байдена пройдет по сокращенному сценарию из-за пандемииРанее Администрация общих служб (GSA) США сообщила демократу Джо Байдену о готовности начать процесс передачи власти. По предварительным данным, он победил на президентских выборах.

«Министерство получило уведомление, что в соответствии с законом о передаче президентской власти глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. Сегодня вечером с Министерством обороны связалась команда Байдена—Харрис… Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки»,— говорится в заявлении Пентагона, передает kommersant.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что решение о начале процесса передачи власти не означает, что он согласен с результатами выборов.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению наших различных судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости»,— написал Трамп в Twitter.

Выборы президента США

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН