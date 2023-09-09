Многие страны, особенно Глобального Юга, не были в уверены в необходимости усилить военную поддержку Украины и ужесточить наказание России.

Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" в Индии надеялся убедить крупнейшие экономики мира сплотиться вокруг Украины, одновременно настаивая на необходимости американских инвестиций в развивающийся мир.

По словам представителей Белого дома, отсутствие на саммите двух его главных глобальных соперников - лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - дает Байдену возможность высказать более позитивную позицию на саммите, пишет CNN.

Тем не менее, разногласия внутри "Группы двадцати" были очевидны по мере того, как саммит уже начался.

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Дипломаты работали над проектом итогового совместного заявления лидеров, наталкиваясь на препятствия, когда речь заходила о вторжении России в Украину. Россия, как член G20, должна будет согласовать любое общее заявление. Однако, РФ и Китай не поддерживают более жесткие формулировки в заключительном коммюнике, что затрудняет достижение любого консенсуса.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, дипломаты стран-участниц G20 пришли к компромиссному варианту формулировки по поводу войны в Украине. Но еще неизвестно, согласятся ли лидеры этих стран в конечном итоге подписать проект общего заявления. Ожидается, что переговоры будут продолжаться по мере продвижения саммита.

В то время как Байден добился большого успеха на других саммитах, убеждая других лидеров стран усилить военную поддержку Украины и ужесточить наказание России, многие страны, особенно Глобального Юга, не были в этом уверены.

Они скептически относятся к миллиардам долларов западной помощи, поступающей в Украину, и стремятся к более сбалансированным отношениям с Москвой, пишет CNN.

Помощники Байдена заявляют, что глава Белого дома приветствует возможность продолжать отстаивать интересы Украины, в том числе перед аудиторией, которая не обязательно разделяет его взгляды.

"Часть того, что делает формат G20 привлекательным для Соединенных Штатов, это то, что он дает нам возможность взаимодействовать, работать и предпринимать конструктивные шаги с более широким кругом стран, в том числе и теми, с которыми, честно говоря, мы не сходимся во взглядах по каждому вопросу", - сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Саммит G20 в Индии - новости

Как сообщал УНИАН, в Индии в эти дни проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки". В этом году на саммит G20 не пригласили Украину в качестве гостя. Все из-за позиции Индии, которая стремится нарастить торговые отношения со страной-террористкой Россией и поэтому приуменьшает российскую агрессию против Украины.

В то же время, США называли вопрос о войне в Украине вторым наиболее приоритетным для обсуждения. Перед началом саммита предполагалось, что он впервые за десятилетие может закончиться без принятия совместного заявления из-за разногласий во взглядах на войну РФ против Украины.

По данным западных СМИ, лидерам "Большой двадцатки" все же якобы удалось согласовать совместную декларацию, в которой высказана позиция относительно войны в Украине. Формулировка может быть схожей с заявлением в декларации, принятой в Индонезии по итогам прошлогоднего саммита G20.

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