В своей книге сын президента США написал, что сожалеет о работе в Украине, однако не видит в ней ничего незаконного.

Хантер Байден в своих мемуарах признался, что если бы ему дали шанс, он бы отказался от должности в совете директоров украинской газовой компании, которая оказалась в эпицентре первого дела об импичменте Дональда Трампа. Однако, он настаивает, что его работа в Украине была вполне этичной.

Об этом пишет Washington Post, журналисты которого получили книгу Хантера Байдена "Прекрасные вещи" (Beautiful Things) до публикации. В ней сын нынешнего президента США признается, что деньги, заработанные в Украине, лишь усугубили его давние проблемы с алкоголем и наркотиками. И эта зависимость подорвала отношения с семьей, а также навредила бизнес-карьере.

Читайте такжеНовый виток скандала с "Burisma": Трамп назвал Байдена и его сына "грабителями и мошенниками"Мемуары Байдена-младшего появятся в продаже 6 апреля. В них подробно описано, как сын президента США боролся с алкогольной и наркозависимостью, а также о тяжелых переживаниях после смерти брата Бо Байдена от рака в 2015 году. Хантер вспоминает все неудачные попытки пройти лечение в реабилитационных центрах, а также усилия семьи помочь ему протрезветь.

"Только за последние 5 лет мой брак, который длился 20 лет, развалился, к моему лицу приставляли оружие, а в один момент я вообще исчез с радаров и жил в мотелях Super 8 за 59 долларов за ночь возле трассы I-95, пугая при этом свою семью больше, чем себя самого", - говорится в книге.

Washington Post пишет, что в основном книга Хантера Байдена посвящена его личным проблемам. Однако, в ней он также защищает свою бизнес-карьеру, которая стала мишенью для атак Трампа и его соратников во время президентских выборов. Байден-младший признает, что политическая карьера отца помогла ему. Однако он настаивает, что ни он, ни его отец никогда не делали ничего незаконного, особенно когда речь идет о Burisma.

"Нет никаких сомнений, что моя фамилия была ценной. Так было всегда. Думаете, если бы кто-то из детей Трампа хоть когда-то попытался получить работу за пределами бизнеса отца, то никто бы не обратил внимание на их имя? Моей реакцией всегда было работать более настойчиво, чтобы иметь собственные достижения", - говорится в книге.

Читайте такжеWashington Post: Украина мечтает вырваться из внутренней политики США после выборовРабота Хантера Байдена в совете директоров Burisma оказалась под пристальным вниманием во время избирательной кампании. Трамп и его соратники попытались выставить поведение оппонента-демократа и его сына неэтичным и незаконным. В лагере Трампа настаивали, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, заставил правительство Украины уволить Генпрокурора, чтобы помочь сыну и Burisma избежать расследования. Но на самом деле действия тогдашнего вице-президента соответствовали внешней политике США и союзников, которые пытались помочь Киеву искоренить коррупцию. К тому же, Генпрокуратура Украины закрыла дело против Burisma до того, как Байден начал добиваться увольнения ее главы. В 2019 году Трампу впервые объявили импичмент в нижней палате Конгресса за попытку заставить президента Украины начать расследование против Джо Байдена.

"Я не сделал ничего неэтичного и меня никогда не обвиняли в нарушениях. В нашей нынешней политической среде я не думаю, что что-то бы изменилось от того, согласился бы я на ту должность или нет. Меня бы атаковали в любом случае", - считает сын действующего президента США.

Преследование Гантера Байдена: что было раньше?

Призывы расследовать сомнительные бизнес-связи сына Джо Байдена звучали на протяжении всей предбыворческой кампании в США. Правда, тогда республиканцы и команда Дональда Трампа указывали именно на сотрудничество Гантера Байдена с компанией Burisma в Украине.

В мае 2020 года Комитет Сената по внутренней безопасности принял решение о специальной повестке для расследования против Байдена-младшего. В частности, конгрессмены требовали передачу информации лоббистской компании Blue Star Strategies, которая работала на Burisma.

Через несколько месяцев после того стало известно, что в Сенате готовят повестки для бывших чиновников администрации Барака Обамы. В частности, их должны были получить бывшие советники Джо Байдена. Их собирались допросить по делу против сына бывшего вице-президента США.

В конце концов, в сентябре республиканцы из Комитета Сената по внутренней безопасности опубликовали отчет о зарубежном бизнесе Хантера Байдена. Документ обвинял сына бывшего вице-президента в создании потенциального конфликта интересов для своего влиятельного отца. Однако, отчет признавал, что нет доказательств того, что Байден-младший имел хоть какое-то влияние на политику администрации Обамы. Также в нем говорилось, что экс-вице-президент или его сын не нарушили закон.

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Перевод: Лесь Дымань