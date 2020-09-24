Сенаторы по итогам своего расследования утверждают, что Хантер Байден в период работы в Burisma осуществлял сомнительные транзакции на миллионы долларов.

Сенаторы США, исследовавшие вероятный конфликт интересов при работе сына Байдена в Украине, считают, что его работа в правлении компании Burisma нанесла ущерб антикоррупционной политике США в Украине.

Об этом говорится в отчете, который обнародовали республиканцы Рон Джонсон, председатель комитета по нацбезопасности и правительственным делам, и Чак Грессли, председатель финансового комитета Сената, передает «Европейская правда».

"Роль Хантера Байдена в правлении Burisma оказала негативное влияние на усилия карьерных чиновников, продвигавших антикоррупционные меры в Украине... К сожалению, должностным лицам США не осталось другого выбора, кроме как терпеть "странности" продвижения антикоррупционной повестки в Украине, тогда как сын вице-президента (Джо Байдена) был членом правления украинской компании с коррумпированным владельцем", - отмечается в выводах документа.

Как сообщают сенаторы, им известно о двух должностных лицах США, которые высказывали свои замечания по этому поводу.

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В начале 2015 Джордж Кент, бывший заместитель миссии в посольстве США в Украине, говорил об этом представителям офиса Байдена-старшего.

"Присутствие Хантера Байдена в правлении Burisma выглядит странно для всех должностных лиц США, которые продвигают антикоррупционную повестку в Украине", - цитируют его в отчете.

В октябре 2015 года Амос Хохштейн, который занимал одну из руководящих должностей в Госдепе, также поднял вопрос с обеими Байденами по поводу того, что должность Хантера Байдена помогает российской дезинформации и ставит под угрозу политику США в Украине.

Сенаторы по итогам своего расследования утверждают, что Хантер Байден в период работы в Burisma осуществлял сомнительные транзакции на миллионы долларов.

Пленки Деркача: что известно

19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.

Записи были продемонстрированы во время пресс-конференции, на которой Деркач, в частности, заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Из этой суммы, якобы, официально засветили лишь 6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить «шокирующими фактами».

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Автор: УНИАН