В Вашингтоне заверили, что американский президент не собирается отказываться от своих слов о том, что глава Кремля "убийца".

Президент США Джо Байден проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, "когда наступит правильное время", - сказали в Белом доме.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что на этой неделе американский президент в интервью назвал обладателя Кремля "убийцей".

"Он не собирается отступать. Он будет очень откровенным и очень открытым по поводу этих отношений", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Президент встретится с президентом Путиным, когда наступит правильное время. Президент Байден и президент Путин имеют разные взгляды на свои страны. Но они согласны с тем, что мы должны продолжать искать способы работать вместе, где наши интересы совпадают", - добавила Жан-Пьер.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отзывает на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

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Перевод: Лесь Дымань