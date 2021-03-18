По его словам, он готов вести разговор с американским президентом уже завтра и публично.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов провести публичные переговоры в онлайн-режиме с лидером США Джо Байденом. При этом, он предложил это сделать в пятницу или понедельник.

Как пишет Reuters об этом российский президент сказал в эфире государственного телевидения. По его словам, он готов обсудить двусторонние отношения с США, а также другие проблемы, такие как региональные конфликты.

Читайте такжеThe Times: Между США и Россией назревает кибервойнаПутин добавил, что прикажет министру иностранных дел Сергею Лаврову подготовить такие переговоры с президентом США. Интересно то, что такие комментарии он сделал через день после того, как Байден в интервью согласился со словами, что Путин - "убийца". Кроме того, американский лидер добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном достигли худшей точки за все время после Холодной войны.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отзывает на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

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Перевод: Лесь Дымань