Избавляться от него не в интересах украинцев, отметили в Пентагоне.

Соединенные Штаты Америки не нашли никаких доказательств того, что оружие, которое они передавали Украине, покинуло ее пределы.

"Вместо этого мы видим, что передовые подразделения Украины ежедневно эффективно используют помощь в обеспечении безопасности на поле боя", - заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валланде, пишет CNN.

Она добавила, что Штаты адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконного отвлечения внимания.

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В то же время ругой высокопоставленный представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет, и избавляться от него не в интересах украинцев.

Аудит американской помощи Украине

В США активно обсуждался вопрос необходимости дополнительного аудита помощи, которую они оказывают украинской армии.

Осенью сообщалось, что американские военные проводят выездные инспекции в Украине. Позже журналисты сообщили, что у президента Джо Байдена могут создать специальное приложение для надзора за помощью Украине.

Недавно стало известно, что Штаты хотят направить часть аудиторов и следователей в Украину, чтобы они проводили всесторонний надзор за предоставляемой помощью.

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