Обычно инаугурация содержала присягу и речь нового президента в Капитолии США, а также обед с законодателями и прием в Белом доме.

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена из-за пандемии COVID-19 пройдет в сокращенном режиме.

Об этом сообщили на сайте CNBC.

Новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что инаугурация не будет традиционной, чтобы не поставить под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии.

Обычно инаугурация содержала присягу и речь нового президента в Капитолии США перед собранием людей на Национальной аллее, а также обед с законодателями и прием в Белом доме.

«Мы начали некоторые консультации с руководством Палаты и Сената по этому поводу. Очевидно, это не будет такой же инаугурацией, как раньше», - отметил Клейн.

Читайте такжеБайден определился с кандидатурой на пост госсекретаря - СМИ

Выборы в США: последние данные

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

За кандидата от демократов проголосовали 79 млн 641 тыс. 365 избирателей, за Трампа - 73 млн 661 тыс. 779 избирателей.

Окончательно подсчет голосов еще не завершен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко