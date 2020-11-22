Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена из-за пандемии COVID-19 пройдет в сокращенном режиме.
Об этом сообщили на сайте CNBC.
Новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что инаугурация не будет традиционной, чтобы не поставить под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии.
Обычно инаугурация содержала присягу и речь нового президента в Капитолии США перед собранием людей на Национальной аллее, а также обед с законодателями и прием в Белом доме.
«Мы начали некоторые консультации с руководством Палаты и Сената по этому поводу. Очевидно, это не будет такой же инаугурацией, как раньше», - отметил Клейн.
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Выборы в США: последние данные
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- За кандидата от демократов проголосовали 79 млн 641 тыс. 365 избирателей, за Трампа - 73 млн 661 тыс. 779 избирателей.
- Окончательно подсчет голосов еще не завершен.
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