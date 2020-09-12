Королевство Бахрейн стало второй арабской страной после Объединенных Арабских Эмиратов, которая нормализует отношения с Израилем.

Бахрейн при посредничестве США согласился установить дипломатические отношения с Израилем.

Читайте такжеВ Иране ОАЭ обвинили в "предательстве мира ислама" из-за мирного соглашения с ИзраилемПрезидент США Дональд Трамп назвал эту достигнутую 11 сентября договоренность об установлении полных дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем «еще одним историческим прорывом», сообщает Радио Свобода.

Такая же формулировка содержится и в совместном заявлении глав трех государств по результатам их трехсторонних телефонных переговоров, которую обнародовал Трамп в Twitter, – его самого, короля Бахрейна Хамада бин Исы бин Салмана аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: «Это исторический прорыв к дальнейшему продвижению мира на Ближнем Востоке».

Таким образом, Бахрейн стал второй за последние 30 дней арабской страной, которая согласилась нормализовать отношения с Израилем, после Объединенных Арабских Эмиратов, которые пошли на такой шаг в прошлом месяце. Тогда так же Трамп выступил посредником. И уже тогда начали высказывать предположение, что следующим может стать именно Бахрейн.

Обе эти арабские страны должны окончательно оформить свои новые отношения с Израилем на торжественной церемонии в Белом доме в Вашингтоне в США 15 сентября.

Отношения Израиля и ОАЭ:

Недавняя договоренность, между ОАЭ и Израилем, вызвала резкую реакцию противников Еврейского государства.

В частности, Палестинская национальная администрация, которая легитимно контролирует Западный берег Иордана, и палестинское исламистское движение «ХАМАС», который вооруженной силой захватил контроль над остальной частью территорий будущей возможной палестинского государства, Полосой Газы, одинаково осудили эту договоренность, назвав шаг ОАЭ «ударом в спину» другим арабским силам и «актом агрессии против собственного народа».

Также в Иране, руководство которого периодически грозится «стереть Государство Израиль с лица Земли», эту договоренность назвали «большим предательством исламской дела и палестинского народа».

До сих пор Израиль имел мирные, хотя и не всегда дружеские отношения только с двумя арабскими государствами-соседними Египтом, согласно мирному соглашению 1979 года, и Иорданией, по мирному соглашению 1994 года. Обе эти сделки тоже были заключены при посредничестве США.

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Автор: Виктория Токарева