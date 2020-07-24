В греческих церквях объявили траур из-за первого намаза в Святой Софии

Собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью.

24 июля в православных храмах Греции был объявлен «день траура» по поводу первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвы (намаза) в храме Святой Софии (Айя-Софии).

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Об этом сообщает Rti.fr.

Как сообщается, по всей Греции в православных храмах звонят в колокола, чтобы «выразить протест» против того, что Архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской православной церкви назвал «нечестивым оскорблением» бывшего главного византийского храма.

«Сегодня — день траура для всего христианства», — заявил Иероним II.

Ранее УНИАН писал, что собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о превращении собора в музей.

Сегодня, 24 июля, в Айя-Софии состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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