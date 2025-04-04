Рубио заявил, что не понимает, кто будет летать, если россияне находятся под санкциями.

Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на слухи по поводу возобновления авиасообщения между Россией и Штатами. На пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе он заявил, что ничего не слышал об этом.

В частности, Рубио отметил, что не понимает, кто будет летать, если россияне находятся под санкциями.

Напомним, что в феврале в РФ озвучили США свои требования по итогам встречи в Стамбуле. В частности, россияне хотят восстановить прямое авиасообщение между странами.

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"В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", - говорила российская сторона.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций заявлял, что этот вопрос обсуждался в ходе его визита в Вашингтон. Свое желание заняться вопросом восстановления прямого авиасообщения выражал и новый посол России в США Александр Дарчиев.

Туристы массово отменяют поездки в США - что известно

Ранее в The Independent писали, что туристы массово отменяют поездки в США. По прогнозам экспертов, последствия для туризма страны будут плачевные.

В отчете исследовательской компании Tourism Economics прогнозируется, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,5%, вместо роста почти на 9%, как прогнозировалось ранее. Дальнейшее ужесточение тарифных и торговых войн может привести к еще большему сокращению международного туризма, что может снизить доходы США от въездного туризма на 18 миллиардов долларов уже в этом году.

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