Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что любой транзит через воздушное пространство Кабула будет неконтролируемым.

Несколько авиакомпаний заявили об изменении маршрутов для избежания пролета в воздушном пространстве Афганистана.

Такие меры были приняты после того, как движение Талибан взяло под контроль президентский дворец в Кабуле.

Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что любой транзит через воздушное пространство Кабула будет неконтролируемым, и сообщило об этом окружающим регионам полетной информации, которые контролируют воздушное пространство.

В частности, соответствующие решения приняли авиалинии United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic.

"Авиакомпании будут более внимательно относиться к риску полетов над зонами конфликтов в последние годы после двух смертоносных инцидентов с применением ракет класса "земля-воздух", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, сайт отслеживание полетов FlightRadar24 сообщил в Twitter, что рейс Air India с Чикаго в Дели изменил курс и покинул воздушное пространство Афганистана вскоре после входа. Рейс Terra Avia из Баку в Дели также изменил курс.

Кроме этого, такие страны как Канада, Великобритания, Германия и Франция, консультировали авиакомпании, которые поддерживают высоту не менее 25 тыс. футов (7,2 км) над Афганистаном, сообщает Reuters.

В корейских авиалиниях рассказали, что некоторые из их грузовых рейсов сейчас используют воздушное пространство Афганистана.

Коммерческие рейсы, которые должны приземлиться в Афганистане, также пострадали от хаоса на земле. Авиакомпания из ОАЭ Emirates приостановила полеты в Кабул до дальнейшего уведомления.

Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" в воскресенье взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Представители движения "Талибан" намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Автор: Ирина Погорелая