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В США разбился еще один истребитель

15:48, 20 мая 2020
Мир
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F-35 / Savanah Bray

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Об этом сообщает Reuters.

Летчик катапультировался, его состояние стабильно. Никакого ущерба гражданскому населению США этот инцидент не нанес.

Как сообщал УНИАН, всего четыре дня назад потерпел крушение истребитель F-22 Raptor ВВС США. Тогда, напомним, сообщалось, что летчик катапультировался.

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