В США разбился еще один истребитель

Летчик катапультировался, его состояние стабильно.

F-35A Lightning II, входивший в состав 58-й истребительной эскадрильи, потерпел крушение при посадке во время ночных учений.

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Об этом сообщает Reuters.

Летчик катапультировался, его состояние стабильно. Никакого ущерба гражданскому населению США этот инцидент не нанес.

Как сообщал УНИАН, всего четыре дня назад потерпел крушение истребитель F-22 Raptor ВВС США. Тогда, напомним, сообщалось, что летчик катапультировался.