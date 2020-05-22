"Бог был милостив": банкир чудом выжил в авиакатастрофе в Пакистане

Ранее СМИ заявляли, что все пассажиры погибли.

По меньшей мере один пассажир выжил в аварии пакистанского авиалайнера, который упал сегодня, 22 мая, на жилой квартал города Карачи.

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Как сообщает Reuters, пресс-секретарь провинциального правительства Абдур Рашид Чанна заявил, что в катастрофе чудом удалось выжить банкиру Зафару Махмуду.

«Спасибо. Бог был милостив», – сказал Зафар Махмуд, когда главный министр Мурад Али Шах поинтересовался состоянием его здоровья.

Как сообщал УНИАН, самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение в жилом районе города Карачи. Ранее СМИ заявляли, что все пассажиры погибли.

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