цей матеріал доступний українською

"Бог был милостив": банкир чудом выжил в авиакатастрофе в Пакистане

17:35, 22 мая 2020
Мир
663 0
Место катастрофы в Карачи / REUTERS

Читайте такжеНа борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек - СМИ (фото)

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь провинциального правительства Абдур Рашид Чанна заявил, что в катастрофе чудом удалось выжить банкиру Зафару Махмуду. 

«Спасибо. Бог был милостив», – сказал Зафар Махмуд, когда главный министр Мурад Али Шах поинтересовался состоянием его здоровья.

Как сообщал УНИАН, самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение в жилом районе города Карачи. Ранее СМИ заявляли, что все пассажиры погибли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter