"Бог был милостив": банкир чудом выжил в авиакатастрофе в Пакистане
17:35, 22 мая 2020Мир
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Ранее СМИ заявляли, что все пассажиры погибли.
Место катастрофы в Карачи / REUTERS
По меньшей мере один пассажир выжил в аварии пакистанского авиалайнера, который упал сегодня, 22 мая, на жилой квартал города Карачи.
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Как сообщает Reuters, пресс-секретарь провинциального правительства Абдур Рашид Чанна заявил, что в катастрофе чудом удалось выжить банкиру Зафару Махмуду.
«Спасибо. Бог был милостив», – сказал Зафар Махмуд, когда главный министр Мурад Али Шах поинтересовался состоянием его здоровья.
Как сообщал УНИАН, самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение в жилом районе города Карачи. Ранее СМИ заявляли, что все пассажиры погибли.
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