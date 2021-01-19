Запад должен жестко отреагировать на дело Навального, и наибольшую роль может сыграть Германия.

В 1976 году, через год после присуждения Нобелевской премии мира, КГБ признал Андрея Сахарова "внутренним врагом номер один". Алексей Навальный - российский оппозиционный активист, арестованный по возвращении в Москву в воскресенье - может и не такой праведный, как самый известный диссидент СССР. Но его смелость несомненна.

Так же, как и то, что Кремль сегодня считает его своим самым грозным внутренним врагом, - пишет Financial Times. Как и в случае с ядерным физиком полвека назад, поведение российского правительства с Навальным лишь повысило его статус как символа репрессий. Жестокое подавление Сахарова символизировало моральное банкротство советской системы и помогло укрепить западную, а особенно европейскую уверенность в этом. Было бы наивным ожидать, что обращение с Навальным приведет к таким же последствиям. Холодная война давно кончилась. И большинство столиц Европы имеют другие интересы, которые не включают борьбу с агрессией России.

Читайте также"Будут массовые акции": российский журналист спрогнозировал события в РФ после ареста НавальногоКГБ в свое время беспокоило влияние Сахарова. И ровно так же Владимир Путин боится, что Навальный может мобилизовать взгляды против его все более авторитарного режима. Россию ждут парламентские выборы в сентябре. А Навальный и его соратники-активисты организовали на удивление успешные кампании на местных выборах. Они организуют поддержку для любого кандидата, способного одолеть регионального руководителя от партии Путина, популярность которой рекордно обвалилась на протяжении последних месяцев.

Это единственное объяснение того фарса, который российские власти устроили, чтобы не позволить Навальному под радостные приветствия сторонников вернуться из Берлина. В немецкой столице он лечился после попытки отравления, в которой обвиняют Кремль.

Сначала полиция попыталась очистить терминал московского аэропорта "Внуково" от сторонников Навального. А потом, за минуты до приземления рейса из Берлина, его направили в другой аэропорт.

"Прием, который власти устроили Навальному в аэропорту - это лучшее доказательство того, насколько они боятся его. Они сами раздувают важность Навального, превращая его в академика Сахарова", - сказал Андрей Колесников из московского Центра Карнеги.

Важность Навального была подтверждена в прошлом году, когда его отравили запрещенным химическим оружием во время визита в Сибирь. В прошлом месяце он опубликовал расследование, демонстрирующее, что за этим стоит ФСБ. После этого он унизил службу, записав разговор с одним из ее агентов, который признал, что принимал участие в покушении на него.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Провалы кремлевских убийц разоблачают деморализацию спецслужб РоссииДо отравления власти пытались сдержать Навального с помощью преследования, частых арестов и кратковременных заключений. Теперь, скорее всего, его бросят за решетку на долго.

"Изменение взглядов властей на Навального изменились не после его отравления, а когда разоблачили действия ФСБ. Теперь он не мелкий делец, а враг, которого нужно унизить, сломать, наказать", - сказала Татьяна Становая из компании R Politik.

Эта пародия на справедливость - вызов для критиков Путина на Западе, особенно для нового президента США Джо Байдена, который хочет объединить союзников ради защиты демократии. Его администрации нужно убедить столицы Европы выйти за пределы рутинных заявлений об осуждении. Ключевая роль будет у канцлера Германии Ангелы Меркель. Она смогла сохранить линию по санкциям против России, введенным за агрессию против Украины. Она отвергла давление требований Франции восстановить отношения с Москвой, а также осудила попытку убийства Навального.

Теперь Меркель должна добиться новых жестких экономических санкций на уровне ЕС, а также отказаться от газопровода "Северного потока-2". Дело Навального также будет испытанием для Армина Лашета, возглавившего партию ХДС. Он известен своими благосклонными взглядами на Москву.

Читайте такжеRzeczpospolita: Навальный - не Ленин, а Путин - не Николай IIОчень заметное преследование, которое устроил Кремль, может превратить Навального в центр, способный объединить российскую оппозицию. Похоже, он эффективный лидер, если Путин так сильного его боится. Кажется, российскому президенту наплевать, что лишение всех надлежащих прав делает Навального символом злоупотреблений авторитарного режима. Но Западу должно быть не все равно.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

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Перевод: Лесь Дымань