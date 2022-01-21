Волкер рассказал об агрессивных планах Кремля в Европе.

Российский президент Владимир Путин решительно настроен отпраздновать в декабре 100-летие основания СССР путем создания новой Российской империи.

Такое мнение высказал американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передает НВ.

По его словам, примирение с этой новой реальностью станет для руководителей НАТО сложной задачей в течение ближайших месяцев и лет.

"Чтобы обеспечить свободу и безопасность в Европе - и сохранить надежду на то, что страны, которые сейчас входят в НАТО, также могут пользоваться свободой и безопасностью, - в НАТО должны быть готовы вернуться до уровня военного присутствия и бдительности, невиданных десятилетиями", - предупреждает дипломат.

Он уточнил, что переданные россиянами проекты договоров о нерасширении НАТО свидетельствуют о намерениях Кремля разрушить архитектуру европейской безопасности и вернуться к разделению Европы на западную и российскую сферы влияния.

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"Некоторые элементы хельсинкского "декалога" прямо отрицают российские тексты: например, право государств выбирать свои собственные союзы по безопасности, невмешательства во внутренние дела других государств, обязательство воздерживаться от угроз или применения силы; и признание того, что международные границы не могут быть изменены силой", - говорит Волкер.

Ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров выразил мнение, что агрессия РФ против Украины связана с желанием Владимира Путина восстановить СССР и угрозой конца его режима через реформы и демократию в соседней стране.