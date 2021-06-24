Дженнифер Доукер из штата Мичиган, США, нашла письмо в бутылке, датированное ноябрем 1926 года.
Об этом сообщает CNN travel.
Женщина, работающая капитаном прогулочного судна на реке Чебойган, занималась его уборкой, когда заметила что-то блестящее в воде. Доукер прыгнула в реку и нашла на дне старую бутылку с посланием внутри.
Письмо гласило: «Пусть человек, нашедший это письмо, вернет его Джорджу Морроу из города Чебойган, штат Мичиган, и сообщит, где оно было найдено».
Доукер разместила сообщение о находке на своей странице в Facebook, в субботу, 19 июня 2021 года, а уже на следующий день с ней связалась дочь отправителя Мишель Примоу.
Женщина сразу узнала почерк отца и сообщила, что в ноябре 1926 годе ему как раз исполнилось 18 лет.
«Это наверняка был он. Бросить в реку письмо в бутылке - это было в его стиле», - поделилась женщина воспоминаниями о нем.
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