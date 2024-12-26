В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Авиакатастрофа пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который совершал рейс из Баку в Грозный – это, безусловно, трагедия, вызванная российским государством.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире телемарафона он отметил, что этот инцидент является исключительно военным преступлением РФ.

"Первое – это, безусловно, трагедия. Второе – это, безусловно, трагедия, вызванная российским государством, которое является неконтролируемым. И, безусловно, третье – это является российским военным преступлением против гуманитарного права, против гражданского населения", – акцентировал Подоляк.

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Он отметил, что здесь не о чем дебатировать:

"Это надо интерпретировать как неспособность российского государства контролировать процессы на своей территории. Это можно интерпретировать как исключительно военное преступление – безусловно, Российской Федерации".

Катастрофа пассажирского самолета в Казахстане

25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чеченская Республика, РФ)

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Официально причина крушения самолета пока не названа, однако на видео, которое попало в социальные сети, на обшивке видны следы, похожие на повреждения от ракет ПВО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. По его словам, самолет получил повреждения от российского ЗРК, "и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей".

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